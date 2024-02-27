شركة إكسبديا للسياحة تعتزم شطب 1500 وظيفة

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أعلنت شركة السياحة والسفر الأمريكية إكسبديا جروب اعتزامها شطب حوالي 1500 موظف في إطار عملية إعادة هيكلة مؤسسية وتكنولوجية.

وقالت الشركة في إفصاح موجه إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية "من المتوقع أن تسفر عمليات إعادة الهيكلة عن تخفيض لقوة العمل يؤثر على حوالي 1500 موظف. وقد بدأ إبلاغ الموظفين الذين تشملهم الإجراءات بالفعل اعتبارا من 26 فبراير".

وتتوقع الشركة وصول إجمالي تكلفة عملية إعادة الهيكلة خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين 80 و100 مليون دولار.

وقالت الشركة إن هذه التكلفة تشمل مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت إكسبديا جروب اعتزام بيتر كيرن الرئيس التنفيذي التقاعد يوم 13 مايو المقبل، لكنه سيظل في الشركة كنائب لرئيس مجلس الإدارة.