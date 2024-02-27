السجن مدى الحياة بحق 3 أعضاء بعصابة إجرامية في هولندا

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قضت محكمة في هولندا اليوم الثلاثاء، بحبس ثلاثة متهمين خلال أكبر محاكمة جنائية تشهدها البلاد حتى الآن، من بينهم زعيم العصابة رضوان تاغي، مدى الحياة.

وخلال المحاكمة التي استمرت ستة أعوام، تم اتهام تاغي و16 متهما بستة اتهامات قتل وأربعة اتهامات محاولة قتل، تتضمن قتل الصحفي المتخصص في الجرائم بيتر ار دي فريس.

وطالب الادعاء بحبس ستة أعضاء سابقين بالعصابة مدى الحياة. مع ذلك، حكمت المحكمة على الـ 14 متهما الآخرين بأحكام مخففة.

ويشار إلى أن تاغي كان أكثر المتهمين المطلوبين في هولندا قبل ترحيله من دبي عام 2019.

والتزم المتهمون بالصمت بصورة أساسية خلال المحاكمة. ومن المتوقع أن يطعنوا على الأحكام.