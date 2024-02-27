السوداني يدعو إلى تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال من العراق وأرمينيا

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال من العراق وأرمينيا وفتح خط طيران مشترك.

ودعا السوداني، خلال استقباله اليوم رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان، إلى ضرورة فتح خط طيران بين البلدين، وتوقيع مذكرة لتجنب الازدواج الضريبي، وتسهيل منح سمات الدخول لتشجيع السياحة المتبادلة بين العراق أرمينيا.

وقال إن العراق يتطلع إلى التعاون مع أرمينيا في مجال الطاقة وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية والفرص الاستثمارية والمشاريع المهمة التي يمكن للشركات الأرمينية الإسهام فيها خصوصًا طريق التنمية وميناء الفاو الكبير والمشاريع المرتبطة بهما.

وعبر عن اعتزاز العراق بالمواطنين العراقيين من أصول أرمينية، وأنهم يمثلون إضافة مهمة في تنوّع المجتمع العراقي، من خلال إسهامهم في مختلف المجالات العلمية والطبية والاجتماعية والثقافية.

وأبدى رئيس الحكومة العراقية، عن تقديره لموقف أرمينيا بتصويتها لصالح وقف إطلاق النار في غزّة.

وبدوره، أكد الرئيس الأرميني أن زيارته تأتي للتعبير عن الرغبة الصادقة بتطوير العلاقات بين البلدين ولأجل الاطلاع على الفرص المتاحة وتوسعة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال: "هناك عدد من المشتركات التي تجمع البلدين وأنّ العراق كان من بين الدول التي لجأ لها الأرمن في أيام الإبادة الجماعية ولدينا استعداد للتعاون مع العراق في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمجال المصرفي والطاقة النظيفة والمتجددة".