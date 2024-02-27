مصرع شخص سقطت عليه واجهة منزله في المنيا الجديدة

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لقي شخص أربعيني مصرعه، إثر تعرضه لسقوط واجهة منزله بمدينة المنيا الجديدة، بمنطقة «ابني بيتك» المرحلة الثانية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسقوط واجهة منزل على مالكه بمدينة المنيا الجديدة بمنطقة «ابني بيتك» المرحلة الثانية.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، إلى موقع الحادث تبين وفاة «إسحاق. ف. ع» 45 عامًا، مالك المنزل، متأثر بإصابات متفرقة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.