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وزير الاقتصاد الإيراني: معدل النمو الاقتصادي للبلاد تجاوز الـ6%

وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني سيد احسان خاندوزي
وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني سيد احسان خاندوزي
طهران (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 4:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 4:40 م

قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، إن معدل النمو الاقتصادي للبلاد تجاوز الـ6%.

وأضاف خاندوزي، أن المؤشرات الاقتصادية لإيران أشارت إلى استقرار النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس /آذار 2023)، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال خاندوزي، إن نمو القطاع النفطي بلغ هذا الخريف معدل 21.8%، بينما سجل 10.8% في خريف العام الماضي، مما يظهر نمو النفط بمقدار الضعف مقارنة بخريف العام الماضي، وهذا يعني أن إيران كانت ناجحة جدا في كسر العقوبات المفروضة عليها.

وعليه فقد لفت وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إلى أن النمو الاقتصادي للأشهر التسعة من العام الإيراني الحالي تجاوز الـ6%.


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