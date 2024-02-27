آي روبوت للمكانس الآلية تعاني من تراجع المبيعات

تعاني شركة آي روبوت الأمريكية الرائدة في صناعة المكانس الكهربائية الآلية من تراجع المبيعات في ظل تزايد المنافسة في السوق.

وأعلنت الشركة مساء أمس الإثنين تراجع مبيعاتها خلال العام الماضي بنحو الربع إلى 6ر890 مليون دولار.

وبشكل عام سجلت آي روبوت خلال العام الماضي خسائر بقيمة 7ر304 مليون دولار، بعد تسجيل خسائر بقيمة 286 مليون دولار في العام السابق، في حين تتوقع آي روبوت استمرار الخسائر خلال العام الحالي.

وأرادت آي روبوت الاندماج مع شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" لتعزيز قدرتها على منافسة الشركات الأخرى وبعضها تقدم منتجاتها بأسعار أقل.

ولكن الصفقة التي تم الاتفاق عليها في أغسطس 2022 انهارت في يونيو الماضي بسبب معارضة سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وترى المفوضية الأوروبية في استحواذ أمازون على آي روبوت خطرا على المنافسة بسبب احتمال تفضيل مكانس آي روبوت على المكانس المنافسة على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها.

وبعد انهيار صفقة الاستحواذ أعلنت آي روبوت شطب 350 وظيفة تعادل حوالي 31% من إجمالي عدد عمالها. كما تقاعد رئيسها كولين أنجيل بعد سنوات عديدة في المنصب.