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تراجع تضخم أسعار المتاجر البريطانية لأدنى مستوى خلال نحو عامين

المتاجر البريطانية
المتاجر البريطانية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 10:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 10:56 ص

أعلن اتحاد التجزئة البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المتاجر تراجع لأدنى مستوى خلال نحو عامين في فبراير.

وسجل مؤشر أسعار المتاجر زيادة بواقع 2.5% على أساس سنوي في فبراير، وهي أبطأ من زيادة بنسبة 2.9% تحققت في يناير.

وكان هذا أدنى مستوى منذ مارس 2022، كما كان المعدل أقل من متوسط الثلاثة أشهر الذي تبلغ نسبته 3.3%.

وأظهرت البيانات، أن التضخم في الأسعار غير الغذائية ظل مستقرا عند 1.3%، وهو أقل مستوى منذ يناير 2022.

وفي نفس الوقت، تباطأ التضخم في الاسعار الغذائية إلى 5% من 6.1% قبل شهر.

ووصل المعدل لأدنى مستوى منذ مايو 2022.

وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بوتيرة أبطأ بنسبة 3.4% مقابل زيادة بواقع 4.9%.

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