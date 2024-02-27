تراجع تضخم أسعار المتاجر البريطانية لأدنى مستوى خلال نحو عامين

أعلن اتحاد التجزئة البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المتاجر تراجع لأدنى مستوى خلال نحو عامين في فبراير.

وسجل مؤشر أسعار المتاجر زيادة بواقع 2.5% على أساس سنوي في فبراير، وهي أبطأ من زيادة بنسبة 2.9% تحققت في يناير.

وكان هذا أدنى مستوى منذ مارس 2022، كما كان المعدل أقل من متوسط الثلاثة أشهر الذي تبلغ نسبته 3.3%.

وأظهرت البيانات، أن التضخم في الأسعار غير الغذائية ظل مستقرا عند 1.3%، وهو أقل مستوى منذ يناير 2022.

وفي نفس الوقت، تباطأ التضخم في الاسعار الغذائية إلى 5% من 6.1% قبل شهر.

ووصل المعدل لأدنى مستوى منذ مايو 2022.

وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بوتيرة أبطأ بنسبة 3.4% مقابل زيادة بواقع 4.9%.