200 ألف أسرة إسرائيلية مهددة بالتشرد بسبب ارتفاع إيجارات الشقق بعد طوفان الأقصى

تتوالى تبعات عملية طوفان الأقصى على مجتمع المستوطنين بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن أحدث ما تم كشفه بلوغ عدد الأسر المهددة بالتشرد نحو ٢٠٠ ألف أسرة إسرائيلية، وذلك جراء أزمة ارتفاع أسعار الشقق وإيجاراتها خلال أيام الحرب.



ونقلت جيروزاليم بوست عن الهيئة العامة للإسكان الإسرائيلي، أن أعداد الأسر المهددة بالتشرد زاد بـ١٠٪ مقارنة بالفترات العادية التي لم تشهد حرب أو جائحة على غرار كورونا.



وأوضح التقرير أن أشد العائلات تضررا هي القاطنة بالقدس المحتلة وحيفا، بينما يحل بالمراتب التالية من الأزمة عائلات تقطن في أسدود وتل أبيب وبير شيبا.



وأفاد التقرير بتراوح إيجارات الشقق الإسرائيلية بين ١٩٠ لـ٣٠٠ دولار شهريا، وهو مبلغ لا تستطيع العديد من الأسر تحمله.



وقالت مديرة الهيئة، في تصريح لها، إن التنافسية بين مالكي الشقق في رفع الإيجارات تصعب على الأسر التأقلم على طريقة سداد السعر المطلوب.