انخفاض الاستثمار الياباني في إسرائيل بنسبة 57% خلال 2023 بسبب الحرب على غزة

تكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر في كمية الاستثمارات اليابانية، وذلك بسبب الحرب على غزة، إذ هبطت الاستثمارات بـ٥٧٪ خلال العام المنصرم، وتحديدا خلال شهور الحرب.



وذكر موقع كالكاليست العبري، أن ٦٢ استثمارا يابانيا استمر في إسرائيل خلال الحرب، بينما لم تتجاوز عمليات شراء اليابانيين لشركات إسرائيلية عملية شراء وحيدة خلال السنة.



وأوضح الموقع أن الاستثمارات اليابانية تشكل عشر استثمارات مجال التقنية بدولة الاحتلال، كما أن نصف تلك الاستثمارات تعد استثمارات استراتيجية لأهداف مستقبلية.



وتابع الموقع أن هبوط سعر صرف الين الياباني ساعد في زيادة حدة الأزمة لتراجع الرغبة في الاستثمار.



يأتي ذلك التقرير بعد أسابيع من انسحاب شركة يابانية كبيرة من الاستثمارات داخل إسرائيل؛ احتجاجا على العدوان على قطاع غزة.