بولندا والتشيك تعارضان إرسال قوات برية إلى أوكرانيا

أعرب رئيسا وزراء بولندا وجمهورية التشيك عن تشككهما تجاه فكرة نشر قوات برية في أوكرانيا، وذلك بعد من قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد القيام بذلك.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الثلاثاء بعد لقاء نظيره التشيكي بيتر فيالا إن بولندا لا تعتزم نشر أي جنود.

وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على تقديم أقصى الدعم لأوكرانيا في جهودها العسكرية ضد الغزو الروسي.

ولم يعلق توسك على ما إذا كان يمكن أن يتغير هذا الرأي في المستقبل في ظل ملابسات مختلفة.

وأشار فيالا إلى مبادرة تشيكية تهدف لشراء ذخيرة المدفعية من دول ثالثة، وإيصالها إلى كييف بالتعاون مع دول أوروبية أخرى مثل هولندا.

وأضاف توسك أنه إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة مثل جمهورية التشيك وبولندا، فلن تكون هناك حاجة لمناقشة أشكال أخرى من الدعم.

وتأتي هذه التعليقات بعد تصريحات ماكرون مساء أمس الاثنين بعد مؤتمر مساعدات لأوكرانيا في باريس.

وقال ماكرون" لا يوجد إجماع اليوم على نشر رسمي للقوات البرية".

مع ذلك، أضاف" ولكن لا يستبعد أي شيء في هذه الديناميكية. سوف نقوم بكل ما هو ضروري لضمان عدم فوز روسيا في هذه الحرب".