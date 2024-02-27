تنظيم قافلة زراعية لتوعية مزارعي مطروح بكيفية مكافحة الآفات وإنتاج محاصيل عالية الجودة

نظمت مديرية الزراعة بمطروح، قافلة زراعية للمرور على المزارعين بالمحافظة، وتقديم الإرشادات لهم بشأن كيفية التعامل مع الآفات التي تصيب محصول الزيتون.

وقال المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، إن فريق عمل المديرية نظم خلال القافلة حقول إرشادية للمزارعين بمدينة سيدي براني، مشيرًا إلى أن تلك الحقول تهدف إلى إطلاع المزارعين على طرق حماية المحصول من الأمراض الفطرية والبكتيرية وحشرات السات.

وأكد مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، في بيان له اليوم الثلاث، أن المديرية تواصل جهودها في نشر الفكر التوعوي حتى يستطيع المزارعون بجميع الإدارات الاستفادة من كل المعلومات حتى يصلوا إلى إنتاج محصول متميز وخالٍ من المبيدات.

وتابع أن المحافظة تشتهر بجودة منتجاتها خصيصًا في 3 أصناف هي "العنب البراني والتين وزيت الزيتون"، مشددًا على أن المديرية مستمرة في حملاتها التوعوية حتى يتم إنتاج محاصيل وفق أعلى جودة ممكنة.