خارجية قطر: تطورات عديدة في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة لخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن العديد من التطورات جرت في جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، بشأن تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وسائل الإعلام تداولت ما شهدته الاجتماعات بشأن تلك الجهود، خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل: «لا يوجد شيء بعينه للإعلان عنه اليوم، نبقى متفائلون بتلك الوساطة في ظل استمرار الحديث بين الأطراف وتبادل الأفكار، لكن حاليًا لا تطور خاص يمكن إعلانه».

ونفى ارتباط الزيارة الحالية التي يجريها أمير قطر حمد بن تميم آل ثاني، إلى العاصمة الفرنسية باريس، موضحًا أنها تستهدف في المقام الأول بحث العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن «المجتمع الدولي يقف بشكل واضح ضد التجويع المتعمد ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام»، منوهًا أن «الفيديوهات تعكس حالة إنسانية مريرة في القطاع».

ولفت إلى أن شمال القطاع يقطنه 300 ألف فلسطيني بدون ماء أو دواء أو طعام أو كهرباء، مشددًا على أن تلك «الأوضاع لا يمكن السكوت عنها».

ونوه أن «ما يحدث إنسانيًا في غزة بمثابة مخالفة حقيقية للقانون الدولي، وانتهاك لكل الأعراف الدولية بشأن تجنيب المدنيين ويلات الحروب»، معقبًا: «من المؤلم أن تكون تلك النقطة ضمن جهود الوساطة، لكنها بلا شك من المحاور الأساسية للنقاش».