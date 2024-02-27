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إيران تدعو مواطنيها إلى توفير استهلاك الغاز

طهران (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 2:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 2:13 م
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن شركة الغاز الوطنية الإيرانية دعت المواطنين إلى توفير استهلاك الطاقة في مواجهة موجة البرد.

وقالت الشركة إن استهلاك الغاز في جميع أنحاء البلاد ارتفع في كل من القطاعين الصناعي والخاص عقب بداية موجة البرد.

وغطت الثلوج العاصمة الإيرانية طهران منذ عدة أيام مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى في الشوارع.

وتعتبر الطاقة رخيصة نسبيا بالنسبة للمستهلكين في إيران، الدولة الغنية بالنفط والغاز والتي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم.

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