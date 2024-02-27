تواصل خدمة مؤتمرات الفيديو "زوم" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها تنمية أعمالها حتى بعد نهاية النمو الهائل الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 6ر2% على أساس سنوي إلى حوالي 15ر1 مليار دولار في الربع الماضي، حسبما ذكرت "زوم" بعد إغلاق التداول يوم الاثنين. وكان المحللون يتوقعون 13ر1 مليار دولار في المتوسط. وكانت المحصلة النهائية هي ربح قدره 299 مليون دولار بعد خسارة قدرها 104 ملايين دولار في العام السابق.

وشهدت "زوم" نموا هائلا أثناء الجائحة مما أجبر الكثيرين على العمل والتعلم من المنزل، وفي غضون ذلك، عادت العديد من الشركات جزئيا على الأقل إلى العمليات المكتبية.

وفي هذه الحالة، تحاول "زوم" تغطية احتياجات الاتصال الأوسع لعملائها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية الصوتية.

وأعطت الأرقام وتوقعات الأعمال المستثمرين ثقة جديدة، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 11% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول. كما أعلنت زوم عن إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية قدرها 5ر1 مليار دولار.