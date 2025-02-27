الأمين العام للأمم المتحدة: شهر رمضان يجسد قيم التراحم والتعاطف والسخاء

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هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، المسلمين في العالم أجمع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال جوتيريش، في رسالة له، إن شهر رمضان يجسد قيم التراحم والتعاطف والسخاء، كما أنه فرصة لإعادة التواصل مع العائلة والمجتمع.

ووجه جوتيريش رسالة دعم خاصة إلى جميع الذين سيقضون هذه الأوقات المباركة وسط أجواء النزوح والعنف.

وأعرب عن التضامن مع كل الذين يعانون من غزة والمنطقة بأسرها، إلى السودان ومنطقة الساحل وما وراءها.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته: أضم صوتي إلى أصوات صائمي رمضان في الدعوة إلى السلام والاحترام المتبادل.

وأضاف: دأبتُ في كل رمضان على القيام بزيارة تضامن وعلى الصيام مع أحد التجمعات المسلمة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي زيارات تذكر العالم بالوجه الحقيقي للإسلام.

وتابع: دائما ما أعود محملا بالمزيد من الشعور الرائع بالسلام الذي يفيض به هذا الموسم الرمضاني.

ومضى جوتيريش يقول: دعونا، في هذا الشهر الفضيل، نتخذ جميعا من هذه القيم وسيلة للتسامي ونتمسك كلنا بإنسانيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر عدلاً وسلاما للجميع.. رمضان كريم.