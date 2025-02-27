نيويورك تحيي ذكرى تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993

أحيت مدينة نيويورك اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية لتفجير مركز التجارة العالمي القديم عام 1993، عندما حاول متطرفون إسلاميون لأول مرة إسقاط البرجين التوأم بـ1200 رطل من المتفجرات في شاحنة مستأجرة مركونة.

ولقي ستة أشخاص، من بينهم امرأة حامل، حتفهم في الانفجار الذي وقع يوم 26 فبراير من ذلك العام.

وتجمع أقارب الضحايا في الساحة التذكارية بمركز التجارة لوضع الزهور وقراءة أسماء أحبائهم الذين فقدوا حياتهم.



وتم قرع الجرس الساعة 1218 ظهرا، وهي لحظة انفجار الشاحنة في مرآب السيارات تحت الأرض في المركز.

وقالت بيث هيلمان، الرئيس والمدير التنفيذي للنصب التذكاري ومتحف 11/ 9 "نحن نجتمع لتكريم الأشخاص الأبرياء الذين قتلوا وأكثر من ألف شخص أصيبوا في ذلك اليوم.".