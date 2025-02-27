تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن طوفان الأقصى قد يشكل ضغطا على نتنياهو

قال تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش أساء التقدير بشأن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 وقلل من قدرات الحركة.

وقد تشكل النتائج التي صدرت، اليوم الخميس، ضغطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإطلاق تحقيق أوسع نطاقا مطلوب بشدة للتحقق من اتخاذ القرارات السياسية التي طوفان الأقصى.

ويعتقد العديد من الإسرائيليين أن إخفاقات السابع من أكتوبر عام 2023 تمتد لما هو أكثر من الجيش وتلقي باللائمة على نتنياهو في "سياسة الردع والاحتواء الفاشلة في السنوات التي سبقت الهجوم".

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي أعلن في الشهر الماضي استقالته من منصبه والتي ستصبح سارية في السادس من مارس المقبل، بسبب فشل الجيش تحت قيادته في التعامل مع طوفان الأقصى.