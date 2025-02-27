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قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية وراء سرقة نحو 5ر1 مليار دولار من الأصول الرقمية من بورصة للعملات المشفرة.

وقد قام القراصنة بسرقة نحو 5ر1 مليار من الأصول الرقمية من بورصة بايبيت للعملات المشفرة ومقرها دبي الجمعة الماضية، لتكون بذلك أكبر عملية سرقة عملات مشفرة على الإطلاق.

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي من أنه سيتم غسل الأصول وتحويلها في النهاية إلى عملة.

وقال مكتب التحقيقات في بيان" يطلق المكتب على هذا النشاط السيبراني الخبيث الكوري الشمالي (تريدر تريتور)".

وقال المكتب " القائمون على عملية تريدر تريتور يعملون سريعا، وقاموا بتحويل بعض من الأصول المسروقة إلى بيتكوين وأصول افتراضية أخرى عبر الآلاف من العناوين على عدة سلاسل كتل".

وأضاف "من المتوقع أن يتم غسل هذه الأصول وتحويلها في النهاية إلى عملات ورقية".

وعرضت بورصة بايبيت مكافأة لمن يساعد في استعادة المسروقات ، كما وضعت نظاما إلكترونيا لتعقب وتجميد الأصول المسروقة.