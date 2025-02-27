لجنة تشريعية أمريكية توصي بتولى لورى تشافيز وزارة العمل

وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مرشحة الرئيس دونالد ترامب لتولى منصب حقيبة العمل، وهى واحدة من الوكالات التى ورد اسمها فى دعاوى بشأن تحركات فريق إيلون ماسك، الذى يسعى إلى خفض النفقات، للوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية.

ووافق أعضاء لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ على ترشيح لوري تشافيز ديرمير لشغل منصب وزيرة العمل وطرح اسمها على اجتماع المجلس بكامل أعضائه بأغلبية 13 عضوا مقابل 9 أعضاء.

ويعمل بوزارة العمل نحو 16 ألف موظف دائم، وبميزانية مقترحة قدرها 9ر13 مليار دولار فى العام المالي 2025، وفى حال الموافقة على تعيين لوري وزيرة للعمل سوف تتولى أمر هذه الميزانية وقوة العمل الموجودة، وسوف تقوم بتحديد الأولويات المتعلقة بالأجور والصحة والأمان في أماكن العمل، وحق العمال فى تنظيم الاجتماعات، وحق أصحاب العمل فى الاستغناء عنهم.