أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 1295 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الخميس، تكفل الشيخ محمد بن زايد بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوكالة أن مبادرة رئيس الإمارات بشأن الإفراج عن النزلاء تأتي في إطار الحرص على "إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة".