الأسرى الفلسطينيون يغادرون معبر رفح متجهين إلى القاهرة

غادرت 3 حافلات وسيارتا إسعاف معبر رفح البري بشمال سيناء، حيث أقلّت الأسرى الفلسطينيين الذين تم استلامهم فجر الأربعاء من معبر كرم أبو سالم، ضمن الاتفاق الموقع بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وبلغ عدد الأسرى المبعدين 97 أسيرًا.

وتوجهت الحافلات الثلاث التي تقل الأسرى الفلسطينيين إلى القاهرة في خطوة قبل الأخيرة، حيث من المفترض أن يغادروا القاهرة إلى إحدى الدول.

وأشارت المصادر عند معبر رفح البري إلى أنه تم استقبال الأسرى الفلسطينيين في المعبر، وإجراء فحوصات طبية أولية لهم، واستبدال ملابس السجون بملابس مدنية، وتناول أطعمة مائدة الضيافة، واستخراج شرائح للهواتف المحمولة لتمكينهم من التواصل مع أسرهم.

وأكد شهود العيان عند معبر رفح البري أن الأسرى، رغم مظاهر الإنهاك التي بدت عليهم، إلا أنهم لوّحوا بشارات النصر، وبدا عليهم السعادة والفرح، كما لوّحوا بأيديهم للمتواجدين أمام المعبر.