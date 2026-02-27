مرور 1532 فلسطينيا من معبر رفح البري في الاتجاهين خلال شهر

شهد معبر رفح البري بشمال سيناء، عبور 1532 فردا فلسطينيا منذ فتحه في 2 فبراير الجاري وحتى أمس الخميس من الاتجاهين.

وكشف مصدر مختص عند معبر رفح البري، أنه تم خلال الفترة الماضية استقبال 769 فلسطينيا من المصابين والمرضى ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، كما غادر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة 763 فردا ممن أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية.

وشهد، أمس الخميس، عبور 91 فردا في الاتجاهين، منهم 13 مصابا ومريضا و37 مرافقا لهم قادمين من قطاع غزة، وغادر 41 فردا الأراضي المصرية.

واستقبل معبر رفح البري، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من المغادرين للأراضي المصرية في طريق عودتهم لقطاع غزة، كما استعدت الجهات الطبية لاستقبال الدفعة 21 من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وجاء فتح المعبر الجمعة بشكل استثنائي لأول مرة على أن يستمر العمل طوال أيام الأسبوع دون انقطاع.

يذكر أن الأعداد التي تم رصد مرورها من معبر رفح البري لم تصل إلى ما تم التوافق عليه في تفاهمات فتح المعبر بين الأطراف المعنية، بشأن مرور ما يقدر بـ 200 فرد يوميا في الاتجاهين، وترصد الجهات الصحية في قطاع غزة حاجة أكثر من 22 ألف مصاب ومريض للعلاج خارج قطاع غزة.