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بنوك روسية تبدأ العمل مع النظام الصيني المشابه لـ«سويفت»

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2019 - 3:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2019 - 3:02 م

ذكر البنك المركزي الروسي أن عددا من المصارف الروسية بدأ العمل مع النظام الصيني المشابه لنظام (سويفت)، لتسهيل الحسابات المتبادلة بين موسكو وبكين.

وقال رئيس قسم العلاقات مع المصارف الأجنبية بالبنك المركزي الروسي فلاديمير شابوفالوف - في تصريح اليوم الأربعاء - "بالنسبة للتعاون في مجال أنظمة المدفوعات، فقد ربطت عدة مصارف روسية نفسها بالفعل بنظام المدفوعات الدولي الصيني، موضحا أن هذا سيسهل عمليات التبادل التجاري بين البلدين".

جدير بالذكر أنه تم إنشاء نظام متابعة لحركة الأموال من قبل البنك المركزي الروسي، استجابةً لمخاطر احتمال استبعاد البنوك الروسية من نظام (سويفت) الدولي.


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