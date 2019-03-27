عمران خان: لا يوجد مكان للإرهابيين في باكستان

شدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على أنه لا يوجد مكان للإرهابيين في بلاده، وأكد أن باكستان ليس لها أي صلة بجماعة "جيش محمد" التي ألقت عليها الهند مسئولية التفجير الانتحاري في كشمير.

وقال عمران خان -في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- "نحن نقوم بالقضاء على الإرهابيين، وما يحدث في باكستان الآن غير مسبوق".

وأضاف أن بلاده تبذل الجهود من أجل اجتثاث جذور الإرهاب، وأنها لن تسمح أبدًا للجماعات الإرهابية باستغلال أراضيها.

يشار إلى أن حدة التوتر تصاعدت بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري وقع بإقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة يعتقد أنها تتمركز في باكستان.. وقد ألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي ضلوع لها في الهجوم.