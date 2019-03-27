إذاعة صومالية: مخطط لإغلاق أكبر مخيم لاجئين في العالم

ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن هناك مخططًا لإغلاق أكبر مخيم لاجئين في العالم.

وأوضحت الإذاعة أن كينيا تخطط لغلق مخيم "داداب" الذي يُعد موطنًا لنحو ربع مليون لاجئ، وفقًا لوثيقة داخلية في الأمم المتحدة.

وتظهر الوثيقة أن المخيم الذي استمر لنحو 3 عقود ويقع شمال شرقي كينيا ويضم لاجئين -معظمهم صوماليون- سيغلق بنهاية أغسطس القادم بموجب خطة كينية.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أكدت في 28 فبراير الماضي أن الحكومة الكينية أرسلت مذكرة تبلغها "بخطط لإغلاق معسكرات داداب في غضون ستة أشهر"، وطلبت هذه المذكرة من المفوضية العليا للاجئين "تسريع إعادة إسكان اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون فيه".

ويؤوي معسكر داداب الكائن في شرق كينيا نحو 230 ألف شخص، معظمهم من الصوماليين الذين لجأوا إلى كينيا منذ بداية الحرب الأهلية في 1991، ويعيش فيه كثيرون منذ تلك الفترة.

وفي مايو 2016، قررت الحكومة الكينية من جانب واحد إغلاق المعسكر، الذي كان يقيم فيه 320 ألف شخص، معتبرة أنه مكان لتدريب حركة الشباب الصومالية التي بايعت تنظيم القاعدة.

وعاد عشرات الآلاف من اللاجئين آنذاك إلى الصومال، في إطار برنامج للعودة، على الرغم من شظف العيش في هذا البلد حيث يفتقر 5 ملايين شخص إلى الغذاء، وحيث لا تزال القوات المسلحة الصومالية والأفريقية تقاتل ضد هذه الجماعة المسلحة.