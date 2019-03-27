جوايدو يعلن بدء الإجراءات التكتيكية الأولى لتحرير فنزويلا

حدد خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد بدعم أمريكي موعدا لما أسماه بدء الخطوات التكتيكية الأولى لتحرير فنزويلا.

وكتب جوايدو على صفحته في تويتر: "يوم 6 أبريل، ستجري التحركات التكتيكية الأولى لعملية الحرية عبر البلاد. وعلينا أن نكون في هذا اليوم مستعدين وجاهزين ومنظمين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وحث السياسي المعارض الذي نصب نفسه سابقا رئيسا مؤقتا للبلاد المواطنين إلى تشكيل لجان معنية بتعبئة المحتجين في البلاد، مضيفا أن "رجال الشرطة والعسكريين مدعوون هم يلتنظيم لحماية المواطنين من المجموعات المسلحة".

وأضاف جوايدو: "سنتحدث مع المجتمع الدولي حول كل نشاطات التعاون.... وليكن واضحا: أن كل الخيارات للخروج من هذه التراجيديا التي نعيشها تكمن في بقائنا في الشوارع".

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إعمار فنزويلا سيتطلب ما بين 6 مليارات و12 مليار دولار.

وقال بومبيو في كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء: "اطلعت على تقديرات تتراوح بين 6 و12 مليارا"، مضيفا أن إعادة إعمار الاقتصاد الفنزويلي قد تستغرق نحو سنتين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد بومبيو كذلك أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دون أن يوضح ما هي العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا منذ عدة سنوات تعيش أزمة اقتصادية حادة، حيث وصلت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وتعاني البلاد من النقص في المواد الاستهلاكية والأغذية والأدوية.

كما فرضت الولايات المتحدة منذ عام 2015 عدة مجموعات من العقوبات الاقتصادية على كبار المسؤولين الفنزويليين والشركات الحكومية، بما فيها شركة النفط الحكومية.