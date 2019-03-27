الأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن الجولان سيسفر عن تصعيد التوتر بالمنطقة

اعتبرت الأمم المتحدة أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان يسفر عن تصعيد التوتر بالمنطقة، مؤكدة أنها تواصل الانطلاق في عملها من مبدأ احترام وحدة أراضي سوريا.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو - في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت اليوم /الأربعاء/ لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إن موقف الأمم المتحدة حول هذه القضية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأممية.

وتابعت نائبة الأمين العام: "الأمم المتحدة ستواصل عملها انطلاقا من الاحترام التام لوحدة أراضي سوريا وسيادتها".

وكان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن عدة مرات - في وقت سابق - أن موقف المنظمة الأممية بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل لم يتغير إثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على المرتفعات.