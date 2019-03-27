باكستان تؤكد موقفها ضد سباق التسلح في الفضاء

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنها تعارض سباق التسلح في الفضاء.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء: "لقد كانت باكستان من أقوى دعاة منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي الذي يعد تراثا مشتركًا للبشرية، وكل دولة لديها مسئولية تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه المساحة".

وأكدت باكستان على الحاجة لمعالجة الثغرات في قوانين الفضاء الدولية، في ظل وجود رؤية لضمان ألا تهدد جهة الأنشطة والتطبيقات السلمية المتعلقة بتكنولوجيات الفضاء من أجل تنمية اجتماعية - اقتصادية.

وتابع البيان "نعرب عن أملنا في أن تكون الدول الأخرى على استعداد للعمل تجاه تطوير الوسائل الدولية بغرض منع التهديدات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي".

ولفتت الشبكة الباكستانية إلى أن هذا البيان يأتي في أعقاب تأكيدات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق اليوم خلال خطاب متلفز، أن بلاده أسقطت قمرا صناعيا موجودا في مدارات أرضية منخفضة باستخدام صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، في تجربة قالت الهند إنها لا تنتهك أي معاهدات أو قانون دولي.