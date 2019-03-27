وزير خارجية كازاخستان يزور الصين غدا

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يقوم وزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف بزيارة دولة إلى الصين غدا الخميس ولمدة يومين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ـ في تصريح صحفي اليوم - إن زيارة أتامكولوف تأتي تلبية لدعوة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".