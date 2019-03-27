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وزير خارجية كازاخستان يزور الصين غدا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2019 - 3:01 م

يقوم وزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف بزيارة دولة إلى الصين غدا الخميس ولمدة يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ـ في تصريح صحفي اليوم - إن زيارة أتامكولوف تأتي تلبية لدعوة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".

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