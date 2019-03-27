الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية لن يدعم صفقة «ماي»

قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية، إن الحزب لن يدعم الصفقة التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي ضربة أخرى لجهود "ماي"، لحشد الدعم لاتفاقها، كتب سامي ويلسون المتحدث باسم الحزب لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصحيفة ديلي تليجراف: "تحاول ماي والبرلمانيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي في مجلس العموم البريطاني التنمر علينا في دعم صفقة سامة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "إننا نخوض الأن حرب استنزاف، في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء للحصول على دعم للصفقة السامة التي سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يفرض عليها وعلى الحشد المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي الذي يتحدى نتيجة الاستفتاء في البرلمان محاولة هزيمة الشعب البريطاني بالإذعان لخطتهم لإبقائنا داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكر ويلسون أن الخطة لإجراء عمليات تصويت استرشاديه يوم غد الأربعاء حول بدائل ممكنة لصفقة ماي هو "أحدث خطة" في مجهودات الحكومة لإجبار المشرعين على قبول اتفاق الانسحاب.

واعترض الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية، الذي دعم أعضاؤه العشرة في البرلمان حكومة الأقلية برئاسة ماي منذ يوليو 2017، بروتوكول "شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا" في اتفاق الانسحاب لضمان حدود إيرلندا مفتوحة في مرحلة ما بعد الخروج من التكتل.