وزير الطاقة الروسي: موسكو تعتزم تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع لبنان

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عزم بلاده تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع لبنان، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال إليه.

وقال نوفاك - في تصريحات خاصة أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء - إن روسيا التي تعد واحدة من كبار موردي المنتجات النفطية والفحم إلى لبنان، مستعدة لتوفير إمدادات الطاقة بناء على الطلب، لافتا إلى أن قطاع النفط والغاز يعد من مجالات التعاون الواعدة في مجال الطاقة بين البلدين.

وأشار إلى أن الشركات الروسية على استعداد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان، والعمل على استكشاف الهيدروكربونات في الساحل اللبناني.

وتأتي تصريحات نوفاك، عقب مباحثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس الثلاثاء مع نظيره اللبناني ميشال عون، والتي تركزت على تطوير التعاون بين بالبلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة، إضافة للأزمة السورية والوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل.

يذكر أن شركة الغاز الروسية (نوفاتيك) تعمل في إطار تحالف دولي مع شركتي (توتال) و(إيني) على التنقيب عن موارد طاقة في المياه اللبنانية.