سول وواشنطن تتفقان على الإدارة المشتركة لأحد مستودعات القيادة في شبه الجزيرة الكورية

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا بصورة مؤقتة على الإدارة المشتركة بينهم، لأحد مجمعات مستودعات القيادة الرئيسية في زمن الحرب، والتي تسيطر عليها واشنطن في شبه الجزيرة الكورية، وهو إجراء من المرجح أن يلقي بأعباء مالية جديدة على سول.

وأضافت المصادر- لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "اتفق الطرفان على فكرة الاستخدام المشترك لمركز القيادة (تانجو)".

يُذكر أن سول وواشنطن كانا يناقشان كيفية إدارة مركز القيادة (تانجو) أو مركز قيادة مسرح العمليات في الجو والبحر والبر في مدينة سيونجنام الكورية الجنوبية بجنوب سول، وذلك خلال محادثاتهما المتعلقة بـ (اتفاق مركز القيادة) الذي يحدد الوضع القانوني لنحو 28 ألفا و500 من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث أعربت واشنطن عن أملها المبدئي في تسليم سول قيادة المستودعات القديمة منذ عقود.

من جهتها، اعترضت سول على فكرة إدارة المستودع بشكل أحادي؛ نظرا لتكاليف إصلاح وتحديث مرافقه ومعداته الباهظة إلى حد كبير، وفي الوقت الراهن لا تقوم سول بدفع تكاليف إدارة مركز القيادة، غير أن إبرام اتفاق مع واشنطن من أجل مشاركة تكاليف المستودع يعني تقديم سول جزءا من فاتورة تكاليف إدارة المستودع.