الأمم المتحدة: اعتراف «ترامب» بسيادة إسرائيل على الجولان تصعيد للتوتر

اعتبرت الأمم المتحدة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على الجولان يسفر عن تصعيد التوتر بالمنطقة، مؤكدة أنها تواصل الانطلاق في عملها من مبدأ احترام وحدة أراضي سوريا.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا: "علينا أن نتجنب سوء الفهم والأعمال التي تتسبب في التصعيد"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف دي كارلو: "أن موقف الأمم المتحدة حول هذه القضية يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأممية".

وتابعت نائبة الأمين العام: "الأمم المتحدة ستواصل عملها انطلاقًا من الاحترام التام لوحدة أراضي سوريا وسيادتها".

وسبق أن أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عدة مرات أن موقف منظمته بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل لم يتغير إثر اعتراف الرئيس الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على المرتفعات.

ووقع ترامب يوم 25 مارس، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل إسرائيليا منذ العام 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي رفضًا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.