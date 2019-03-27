«ماي» تسعى لإنقاذ اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل تصويت نواب مجلس العموم على البدائل

عقدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اجتماعًا مع حكومتها اليوم الثلاثاء، في وقت تسعى فيه لإنقاذ الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من الاتحاد، وذلك قبل عمليات تصويت سيجريها النواب على البدائل.

وتلقت «ماي» ضربة قوية الليلة الماضية باستقالة ثلاثة من وزراء الدولة فى حكومتها بعدما انضموا لـ27 من المعارضين من داخل حزب المحافظين، بزعامة ماي، في التصويت مع المعارضة من أجل إجراء "تصويتات استرشادية" على بدائل لاتفاقها. ومن المقرر أن تبدأ التصويتات غدا.

وقال متحدث باسم الحكومة بعد الاجتماع إن ماي تعتزم "التعامل بشكل بناء" مع عمليات التصويت ويمكن أن تجري "تصويت هادف" ثالث على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا تمكنت من حشد تأييد كاف بين المشرعين.