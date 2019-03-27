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ضرب زلزالان جزيرتين في اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب جزيرة شيكوكو، وآخر بقوة 3ر5 درجة ضرب جزيرة كيوشو.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.