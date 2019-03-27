سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزالان جزيرتين في اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب جزيرة شيكوكو، وآخر بقوة 3ر5 درجة ضرب جزيرة كيوشو.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.