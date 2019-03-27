كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني للاحتجاج على ادعاءات بملكية بلاده لجزر «دوكدو»

استدعت الحكومة الكورية الجنوبية السفير الياباني في سول، ناكامينيه ياسماسا، للاحتجاج بقوة على موافقة الحكومة اليابانية أمس على تعزيز الادعاءات بملكية جزر "دوكدو" في الكتب بالمدارس الابتدائية والتي سيتم تدريسها، اعتبارا من العام المقبل، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن رفضها القاطع "لموافقة الحكومة اليابانية على صدور تلك الكتب المدرسية التي تحتوي على ادعاءات غير حقيقية بشأن الجزر الكورية والتي تنتمي لكوريا من النواحي التاريخية والجغرافية، ودعت الحكومة اليابانية إلى إلغاء موافقتها على إصدار تلك الكتب فورا"، حسب "كيه.بي.إس." الكورية الجنوبية.

كما شددت الحكومة الكورية الجنوبية على أنها ستتصدى بشكل حازم لأي ادعاءات أخرى من قبل الحكومة اليابانية بشأن جزر "دوكدو".

وتنص تلك الكتب على وصف جزر "دوكدو" بأنها "محتلة بواسطة كوريا بشكل غير مشروع رغم أنها أراضٍ يابانية، وأن اليابان تحتج على ذلك باستمرار".

كما أوردت 4 أنواع من بين 6 أنواع من الكتب المدرسية الخاصة بالصفين الثالث والرابع، اسم جزر "دوكدو" بالاسم الياباني "داكيه شيما"، ووصفت الجزر بأنها تابعة لليابان.

وكانت الادعاءات اليابانية المتعلقة بجزر "دوكدو" موجودة في عدد من الكتب المدرسية اليابانية القائمة، إلا أنها تعززت كثيرا في الكتب المدرسية الجديدة.