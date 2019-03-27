نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا اليوم، يوضح أسباب اختيار مجلة "The Banker" العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية، لوزير المالية المصري الدكتور محمد مُعيط، كأفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019.

وأضوح أن أهم أسباب الاختيار والتي جاءت نتيجة للجهود المتميزة للوزير في الحفاظ على مسار الإصلاح على الرغم من قصر فترة توليه الوزارة، بجانب ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017 ليصل إلى 82% بحلول عام 2020، وكذلك تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً في يوليو 2018، فضلاً عن توقع "وكالة موديز" أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أهم مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018/2019، مؤكداً على أنه تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة تبلغ قيمته 21 مليار جنيه، كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018.

وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطي تنفيذ عدد 1133 مشروعاً تنموياً تم الانتهاء منها، وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وأخيراً ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في ذات السياق إلى أنه خلال الأربعة سنوات السابقة وقع اختيار المجلة