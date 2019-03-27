وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومعلومات استخبارتية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم" الأربعاء" أن الولايات المتحدة لا تقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية فحسب بل وتمدها أيضا بمعلومات استخباراتية.

وقال بومبيو خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية "نحن نقدم لأوكرانيا مساعدات ملموسة حيث أننا نزود الشعب الأوكراني بوسائل دفاعية ونساعدهم من الناحية الاستخباراتية وهذا ما رأيته في منصبي السابق (مدير وكالة الاستخبارات المركزية)، قبل أن أصبح وزيرا للخارجية".

وأضاف "أنتم ترون جهودنا عبر العالم بما في ذلك في أوكرانيا وجورجيا" مشيرا إلى أن أوكرانيا ستشهد انتخاباتها الرئاسية يوم 31 مارس.