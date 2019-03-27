ماليزيا ونيوزيلندا تتفقان على التعاون في مكافحة الإرهاب على خلفية الهجوم على المسجدين

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اتفقت ماليزيا ونيوزيلندا على تعزيز التعاون المشترك بينها في مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الأخير على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن ذلك جاء عقب مباحثات بين نائب رئيس الوزراء الماليزي وان عزيزة وان إسماعيل ونظيرها وينستون بيترز في العاصمة الماليزية اليوم الأربعاء.

وقالت عزيزة - في تصريح للصحفيين عقب المباحثات التي عقدت في مبنى البرلمان - "اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة آفة الإرهاب".

وقد عبرت عزيزة - خلال الاجتماع - عن تعازي الحكومة الماليزية إلى نيوزيلندا حكومة وشعبا وعائلات ضحايا.

جدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين أثناء صلاة الجمعة في 15 مارس الماضي أودى بحياة 50 شخصا، بمن فيهم مراهق ماليزي وإصابة عشرات آخرين.