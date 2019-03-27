«منظمة الأمن والتعاون» تدعو لمواصلة عملية تبادل المحتجزين بين كييف ودونباس

صرح ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مجموعة الاتصال حول التسوية في أوكرانيا مارتين سايديك ، اليوم الأربعاء ، بأنه ينبغي على أطراف النزاع في إقليم دونباس مواصلة عملية تبادل السجناء.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن سايديك قوله للصحفيين عقب اجتماع مجموعة الاتصال:" كما هو معلوم ، في 20 مارس، تم نقل 60 سجينا، لا علاقة لهم بالنزاع، من مناطق منفصلة في مقاطعة لوهانسك ( أي جمهورية لوهانسك المعلنة من طرف واحد ) إلى الأراضي التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا . أرحب بهذه الحقيقة، وأود التأكيد على الحاجة إلى مزيد من نقل السجناء".

وأضاف سايديك: "ينبغي إتاحة الفرصة للمدانين بقضاء عقوباتهم في أماكن أقرب إلى أقربائهم وأصدقائهم".

وكانت سلطات جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة عن طرف واحد سلمت كييف 60 سجينا أدينوا قبل عام 2014.

وكانت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، ممثلة كييف في المجموعة الفرعية للشؤون الإنسانية، إيرينا جيراشينكو، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن كييف تقترح تبادل الأسرى في 30 مارس، في دونباس، وفقًا لمعادلة "19 مقابل 72"، وكذلك الـ 25 أوكراني المعتقلين في روسيا مقابل 25 روسيًا.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات بين الطرفين، تندلع بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

تجدر الإشارة، إلى أن تبادل الأسرى وفق معادلة "الجميع مقابل الجميع" أحد بنود اتفاقيات مينسك الموقعة في فبراير عام 2015، وآخر عملية تبادل أسرى ومحتجزين في إقليم دونباس، جرت في ديسمبر عام 2017.