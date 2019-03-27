باكستان تدين اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المُحتل

أدانت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وأعربت عن انضمامها للمجتمع الدولي في الاعتراض بشدة على هذا القرار.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان لها أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون"- "إن هذا القرار يعد انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي السارية خاصة قرار رقم 497 لعام 1981، كما أن هذا القرار يمثل ضربة قوية لسيادة القانون والأعراف الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية أن باكستان تشترك في الغضب الدولي وتشعر بالقلق الشديد إزاء التداعيات الخطيرة المحتملة لهذا القرار بالنسبة للمنطقة وخارجها.

ودعت باكستان مجلس الأمن الدولي إلى تدارك هذا الوضع واتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس الأول إعلانا تعترف فيه الولايات المتحدة بهضبة الجولان كجزء من الأراضي الإسرائيلية، ورفضت خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي قرار ترامب وأعربت عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب وخيمة.

وأصرت بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا على أن الموقف الأوروبي لم يتغير وأن الجولان تظل أرضًا سورية تحتلها إسرائيل، وفقًا للقانون الدولي المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.