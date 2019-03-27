الصين تفصل رئيس الإنتربول السابق مينج هونجوي من عضوية الحزب الشيوعي

قرر الحزب الشيوعي الصيني فصل رئيس الإنتربول السابق مينج هونجوي من عضويته، وذلك بعد أشهر من اختفائه خلال رحلة لبكين قادما من فرنسا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفوضية المركزية للإشراف على الانضباط بالحزب أصدرت بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه جرى عزل مينج من منصبه الحكومي كنائب وزير الأمن العام، على خلفية ارتكابه مخالفات تشمل تلقى رشاوى وإساءة استخدام السلطة.

وكانت زوجته جريس مينج قد قالت إنها طالبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة اختفاء زوجها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لباريس هذا الأسبوع.

ويذكر أن مينج هونجوي كان يعمل في مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا، وجرى الإبلاغ عن اختفائه في 29 سبتمبر الماضي عندما غادر إلى الصين.

وقد وردت معلومات محدودة حول قضيته منذ ذلك الحين، ولكن وزارة الأمن العام في بكين قال إنه يخضع للتحقيق على خلفية اتهامات تشمل قبوله رشاوى.