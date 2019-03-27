انقطعت الكهرباء عن الملايين من مواطني فنزويلا، اليوم الأربعاء، في ثاني أكبر انقطاع لها هذا الشهر، فيما يعاني الناس للحصول على الغذاء والمياه.

وبعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ظهر يوم الاثنين، قررت الحكومة منح الموظفين والمدارس عطلة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على أكبر انقطاع للكهرباء في تاريخ البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

واتهم الحزب الاشتراكي الحاكم حكومة الولايات المتحدة بتخريب شبكة الكهرباء في فنزويلا رغم أن زعيم المعارضة خوان جوايدو، وغيره من المعارضين المنتقدين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو قالوا إن انقطاع الكهرباء مرده الفساد وسوء الإدارة خلال السنوات العشر الماضية.

ومن المقرر أن يعلن جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في يناير، اليوم الأربعاء، خططًا جديدة لإنهاء عمل الحكومة. وكان جوايدو وصف مادورو بأنه مغتصب للسلطة.

وكتب جوايدو على تويتر أمس: "حان الوقت لإنهاء اغتصاب السلطة".

وعادت الكهرباء الليلة الماضية في نحو نصف ولايات فنزويلا البالغ عددها 24 قبل أن تنقطع مرة أخرى بحلول الفجر.