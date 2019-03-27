وزير فرنسي ينتقد نشر «أخبار كاذبة» بعد هجمات على غجر الروما

انتقد وزير فرنسي انتشار أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعد وقوع العديد من الهجمات على أفراد من غجر الروما في ضواحي باريس.

ووقعت الهجمات بعد انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أفراد من غجر الروما يقودون شاحنة بيضاء بمحاولة اختطاف أطفال.

وقال المتحدث باسم الحكومة ،بنيامين جريفو، إن هذه الحوادث أكدت "الضرورة الملحة لمكافحة الأخبار الكاذبة".

وقال ممثلو الادعاء في ضاحية بوبجني يوم الثلاثاء إنه تم اعتقال 19 شخصا، بينهم قاصران، للاستجواب بتهم الاعتداء والحرق العمد والتجمع وبحوزتهم أسلحة.

وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من إبلاغ الشرطة عن أشخاص وحوادث مثيرة للارتياب، فإنه لم يتم التأكد من وقوع حوادث اختطاف أو محاولة اختطاف.

وحذر "جريفو" من أن "هذا النوع من الشائعات، الذي ينتشر بطريقة فيروسية ومنظمة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى وصم طائفة معينة وعنف في اسوأ صوره".

وأضاف "يجب أن نتمكن من تعديل ردودنا العقابية والقضائية لمواجهة العنف الذي نراه اليوم، وأيضًا للاستهدف غير المقبول لغجر الروما".