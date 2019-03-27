«بومبيو» : التهديد الإرهابي لتنظيم داعش لا يزال قائما في الشرق الأوسط

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن التهديد الإرهابي لتنظيم داعش لا يزال قائمًا في الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل مساء الأربعاء.