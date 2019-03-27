«بومبيو» : التهديد الإرهابي لتنظيم داعش لا يزال قائما في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن التهديد الإرهابي لتنظيم داعش لا يزال قائمًا في الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل مساء الأربعاء.