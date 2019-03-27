7 أحزاب تايلاندية تعلن تحالفها لمواجهة معسكر الجيش بعد الانتخابات

أعلنت 7 أحزاب تايلاندية، اليوم الأربعاء، عن تحالفها لمواجهة المجلس العسكري، في ظل ارتباك انتخابي واسع النطاق بعد 3 أيام من إجراء البلاد لأول انتخابات لها منذ انقلاب 2014.

ويعد حزب بيو تاي الذي فاز بأغلبية المقاعد حيث حصل على مقعدا 137 وحزب المستقبل للإمام، الذي حصل على 30 مقعدا، ضمن الأحزاب التي سوف تشكل التحالف الجديد.

وقال مرشح حزب بيو تاي لمنصب رئيس الوزراء سودارات كيورابان: "اليوم، اتفقنا نحن الأحزاب السبعة على التحالف سويا لمواجهة السلطة الممتدة للمجلس العسكري".

وأضاف زعيم حزب المستقبل للإمام اناثورن جوانجرونجروانجيت، الذي أعلن عن دعمه لكيورابان: "أؤكد أن رئيس الوزراء يجب أن يأتي من الحزب الذي فاز بمعظم المقاعد".

وحصل التحالف على 255 مقعدا، وهو ما يكفي ليمثل أغلبية في مجلس النواب الذي يضم 500 مقعد.

ولكن التحالف يفتقر إلى العدد الكافي من المقاعد في البرلمان لاختيار رئيس الوزراء، حيث حصل على أقل من نصف مقاعد البرلمان بغرفتيه وعددها 750 مقعدا. وتم اختيار جميع أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 250 عضوا من جانب المجلس العسكري، الذي يسعى للاحتفاظ برئاسة الوزراء من خلال قائده برايوت تشان اوتشا.

ويأتي الإعلان عن تحالف الأحزاب في ظل ارتباك بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، حيث إنه لا يوجد قانون يحدد الأحزاب التي يمكنها أو يجب عليها تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. وقالت اللجنة الانتخابية إنها لن تعلن النتائج الرسمية حتى مطلع مايو القادم.