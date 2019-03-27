السفينة السياحية النرويجية التي تعرضت لعطل في محركها تخضع للإصلاحات

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن السفينة السياحية التي تعرضت لعطل في محركها قبالة ساحل النرويج مطلع هذا الأسبوع في طريقها لموقع آخر لكي تخضع للإصلاحات.

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن سفينة الرحلات البحرية "فايكنج سكاي" غادرت مدينة مولدي، حيث رست الأحد الماضي، وتوجهت لمدينة كريستيانسوند، شمال مولدي.

وكانت السفينة قد تعرضت السبت الماضي لمشكلات في المحرك وسط الأمواج العاتية والرياح الشديدة، وكانت السفينة تحمل 1317 شخصا من الركاب والطاقم.

وبدأت بعد ذلك عملية إنقاذ ونقل الركاب جوا بالمروحيات إلى اليابسة. وتم إيقاف الجسر الجوي الأحد الماضي، وسحب السفينة إلى ميناء في مدينة مولدي بعد استعادة بعض قوة المحرك، حيث كان على متنها ما يقرب من 900 من ركابها وأفراد طاقمها عندما رست في الميناء.

وقالت وكالة الأنباء النرويجية إن شركة فايكنج اوشن للرحلات البحرية، التي تدير السفينة، تأمل في استئناف الرحلات على متن السفينة في أبريل المقبل.

وتحقق في الحادث السلطات النرويجية التي تشمل الشرطة ومجلس التحقيقات في الحوادث النرويجي ومجلس البحرية النرويجية.