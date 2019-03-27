«نصرالله»: المقاومة هي الخيار الوحيد لاستعادة الجولان وحقوق الشعب الفلسطيني

قال الأمين العام لـ"حزب الله " حسن نصرالله، في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، إن الخيار الوحيد لاستعادة الجولان هو المقاومة، ودعا الجامعة العربية إلى سحب المبادرة العربية للسلام التي تقررت في قمة بيروت عام 2002 .

وقال نصرالله تعليقًا على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإٍسرائيلية على الجولان إن "الخيار الوحيد أمام السوريين ليستعيدوا الجولان واللبنانيين ليستعيدوا مزارع شبعا وكفر شوبا والغجر، ويحصلوا على حقهم الكامل في الموارد المائية والنفطية والغازية، وأمام الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه هو المقاومة، ثم المقاومة ".

وأضاف نصر الله: "عبارات الإدانة والشجب لم تعد تنفعنا."

ورأى "نصر الله"، أن من سمح لترامب أن "يتجرأ ويأخذ بالأمس هذا القرار بحق الجولان هو الموقف في العالم العربي والإسلامي تجاه مسألة القدس، وعلينا أن نتوقع أن يخرج ترامب ويقول إنه يعترف بالسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية."

وتعليقًا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى لبنان، قال نصرالله إن زيارته "كانت بهدف تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض."

وكان "بومبيو" قد وصل إلى بيروت في 22 مارس الحالي، في زيارة استمرت يومين، وقال إن حزب الله يقف عائقًا أمام تحقيق أحلام الشعب اللبناني ويضع حزب الله الشعب اللبناني في خطر، وإنه حصل على التمثيل النيابي في البرلمان من خلال ترهيب الناخبين.

وتوجه نصرالله بالتحية إلى "صمود أهلنا في قطاع غزة أمام العدوان، ولمواجهتهم لهذا العدوان بكل شجاعة. وتحية إلى أهل الضفة وشهدائها وبالأخص إلى الشهيد الشجاع رغم صغر سنه، عمر أبو ليلى وإلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الذين خاضوا مواجهات خلال الأيام الماضية."