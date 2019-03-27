لبنان وبولندا تبحثان مكافحة الإرهاب

بحثت لبنان وبولندا تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتطويره على كل المستويات، فضلًا عن أمور ومشاريع مشتركة بين البلدين، خصوصًا على صعيد التدريب وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأمن القومي البولندي باول تسولوتش، مع وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن، اليوم الثلاثاء،بحسب مصدر رسمي لبناني.

وأبدى المسؤول البولندي استعداد بلاده لتعزيز قدرات لبنان في مجال الدفاع المدني.

وطلب من الوزيرة الحسن "إمكانية التعاون في مجال منع صيد الطير البولندي المهاجر الذي يمر بالأراضي اللبنانية وهو من نوع "ستورك"، فوعدت الحسن "بتطبيق قانون الصيد ومنها منع صيد مثل هذه الطيور".

كان وزير الأمن القومي البولندي، قد اجتمع وزير الدفاع الوطني اللبناني الياس بو صعب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، وأعرب عن نيَّة بلاده إرسال وفد من وزارة الدفاع البولندية لإجراء محادثات حول توقيع اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين البلدين.

وتركز النقاش بين الجانبين "على قرار بولندا العودة إلى قوَّة الامم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان "يونيفيل".

وأضاف المصدر أن المباحثات تطرقت أيضا إلى قضيَّة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث أبدى الطرفان قلقهما من تداعيات الوضع على لبنان.

وأكَّد بو صعب أن "لبنان يريد العودة الآمنة لهؤلاء ولا يمكنه انتظار الحل السياسي في سورية".

وقام سولوتش بإبلاغ بو صعب أن " بلاده تساند لبنان في هذه القضية من خلال عمل منظمات غير حكومية على إعادة 100 عائلة سورية إلى بلادها".

يشار إلى أن لبنان يستضيف نحو مليون ونصف من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الدائرة في بلادهم.