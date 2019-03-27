الصين تقيل رئيس الانتربول السابق مينج هونجوي من عضوية الحزب الشيوعي

قرر الحزب الشيوعي الصيني فصل رئيس الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) السابق مينج هونجوي من عضويته، وذلك بعد أشهر من اختفائه خلال رحلة لبكين قادمًا من فرنسا.

وأصدرت المفوضية المركزية للإشراف على الانضباط بالحزب بيانا اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه جرى عزل مينج من منصبه الحكومي كنائب وزير الأمن العام، على خلفية ارتكابه مخالفات تشمل تلقي رشاوى وإساءة استخدام السلطة.

وكانت زوجته أبلغت عن اختفائه في أوائل أكتوبر. وبعد أيام ذكرت أعلى جهة لمكافحة الفساد في الصين إنه يخضع للتحقيق، وقالت الإنتربول إنها تلقت استقالته.

وأسقط الادعاء الفرنسي تحقيقًا في اختفائه بعدما أتضح أنه محتجز في الصين.

ويُتهم مينج الآن بـ"إساءة استغلال منصبه ونفوذه لمكاسب شخصية" واستخدام أموال الدولة لتمويل "أسلوب الحياة المترف لأسرته"، بحسب الحزب الشيوعي.

واتهمته المفوضية المركزية للإشراف على الانضباط بالحزب بانتهاك قواعد الحزب.

وعينت الشرطة الجنائية الدولية الكوري الجنوبي يونج يانج، مكان مينج في جمعيتها العمومية السنوية في نوفمبر الماضي . وقالت إن اختفاء مينج لم يؤثر على عملها الذي يدار على أساس يومي من جانب الأمين العام للمنظمة يورجن ستوك.

ولكن تم اعتبار المسألة محرجة للصين، نظرًا لأن مينج كان أول رئيس صيني للانتربول.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، طلبت زوجة مينج اللجوء السياسي في فرنسا.

وكانت زوجة مينج قد قالت إنها طالبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناقشة اختفاء زوجها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لباريس هذا الأسبوع.